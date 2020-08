Da qualche anno a questa parte il modulo fotografico rappresenta uno degli aspetti più importanti a cui un acquirente presta attenzione prima di scegliere su quale dispositivo investire i propri risparmi. Mentre le più importanti aziende hi-tech investono ingenti risorse nello sviluppo di moduli fotografici sempre più avanzati, è ormai chiaro che diventa sempre più difficile integrare più di 4 sensori all’interno di un device mobile.

Fotocamere wide-angle rimovibili

In queste ore sale alla ribalta un inedito brevetto di Xiaomi in cui si evidenzia come il colosso cinese stia valutando lo sviluppo di un nuovo smartphone munito di fotocamera rimovibile. Non è la prima volta che la compagnia è protagonista di brevetti piuttosto particolari, ed infatti ad inizio mese vi avevamo mostrato uno smartphone singolare munito di display rimovibile.

Come si può notare dall’immagine soprastante, il modulo impiegato in questo smartphone di Xiaomi vede la presenza di sensori in grado di scattare foto grandangolari ad alta qualità. Il brevetto di Xiaomi fa chiaro riferimento ad un sistema in grado di correggere la distorsione delle foto scattate con sensori ultra grandangolari, ben visibile ad esempio scattando foto di oggetti molto alti che appaiono leggermente curvi.

Il sensore a cui fa riferimento Xiaomi con questo brevetto sarebbe in grado di estendere di molto l’angolo di visuale della fotocamera senza incappare in effetti di distorsione. Ricordiamo che il brevetto depositato al WIPO (World Intellectual Property Office) fa riferimento al design del prodotto il cui sviluppo potrebbe essere già avviato.

Cosa ne pensate di questa novità targata Xiaomi? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.