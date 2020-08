Uno degli aspetti distintivi più marcati fra la serie Galaxy S e Galaxy Note di Samsung è certamente la presenza della S Pen. La stylus ha subito diverse modifiche nel corso degli ultimi anni, arrivando ad essere considerata come una delle migliori disponibili su mobile per via delle tante feature legate ad essa.

Samsung Galaxy S21 con S Pen?

Secondo un interessante rapporto proveniente dalla Sud Corea, pare che il colosso hi-tech sia intenzionato a portare la S Pen su Samsung Galaxy S21, di cui molto probabilmente solo il modello di punta Samsung Galaxy S21 Ultra 5G potrebbe utilizzarla.

L’arrivo della S Pen sulla gamma Samsung Galaxy S21 pone seri dubbi sul destino di Samsung Galaxy Note, ad oggi l’unica serie di smartphone a sfruttare la stylus. L’informazione pubblicata in rete indica che per l’anno prossimo saranno previste solo due serie di smartphone di fascia alta: Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy Z Fold 3.

Quest’ultimo dovrebbe essere lanciato nella seconda metà del 2020, con una timeline simile a quella del lancio di Samsung Galaxy Z Fold2 5G, con supporto alla S Pen. Nel caso in cui questa informazione dovesse rivelarsi corretta, Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe essere l’ultimo erede di una linea di smartphone che ha fatto la storia.

Piccole novità per Samsung Galaxy A42

Samsung Galaxy A42 dovrebbe vedere la luce del sole a fine 2020 o inizio 2021 con un comparto fotografico molto simile a quello di Samsung Galaxy A41. Infatti, secondo gli ultimi rumor, pare che il prossimo medio gamma di Samsung potrebbe montare la stessa lente principale da 48 MP e un sensore di profondità da 5 MP. L’unica novità sarebbe legata alla lente ultra grandangolare di cui, però, non abbiamo informazioni a riguardo.

La batteria dovrebbe passare da 3500 a 5000 mAh, indicando una probabile crescita di dimensioni e peso.

In copertina Samsung Galaxy S20

