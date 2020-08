Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G e Samsung Galaxy Tab S7 sono alcuni dei prodotti di fascia alta che il colosso sud coreano ha svelato qualche settimana fa. Entrambi caratterizzati da specifiche al top e design di altissimo livello, entrano a far parte di quei dispositivi che presentano la tinta verde al display quando si imposta una luminosità piuttosto bassa.

Sono colpiti anche i nuovi top di gamma

Il problema del pannello è stato evidenziato da diversi utenti su Reddit, e riguardano appunto i dispositivi indicati ad apertura della news. Come si può notare dalle immagini sottostanti, pare proprio che il tablet e lo smartphone presentino una forte tinta verde che risulta particolarmente fastidiosa.

Dalle indicazioni pubblicate nei thread su Reddit pare che i dispositivi interessati da questo problema siano quelli con processori Snapdragon, il che differisce da quanto era capitato diverso tempo fa sulle varianti con SoC Exynos presenti in alcuni Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Ad oggi non è ancora chiaro se in questo caso si tratta di un problema relativo alla componente hardware del pannello AMOLED o se invece è un bug che può essere facilmente risolto tramite un update software. In ogni caso pare proprio che il problema della tinta verde sia uno dei più comuni degli ultimi mesi, di cui anche il nuovissimo OnePlus Nord era stato vittima.

