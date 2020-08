I dispositivi Realme stanno guadagnando un gran numero di fan per via della qualità degli smartphone e per le feature offerte dalla Realme UI. In queste ore l’azienda svela l’arrivo di una nuova feature per la personalizzazione di Android etichettata come Smooth Scrolling.

Scroll più fluido verso il basso o l’alto

Come anticipa il nome stesso e come viene sottolineato nel post di presentazione, gli utenti che attiveranno Smooth Scrolling noteranno “un effetto visivamente più fluido e veloce durante lo scorrimento dei contenuti verso il basso o verso l’alto“.

Da quel che è possibile intendere dalle informazioni condivise da Realme, la funzione Smooth Scrolling attiva un effetto che viene reso disponibile non appena si effettua lo scroll all’interno di un’applicazione, di cui sarà possibile notare a pieno il suo potenziale nelle app in cui è presente lo scroll infinito dei contenuti.

La feature è al momento inserita all’interno del pannello “realme Lab” nelle Impostazioni generali di alcuni smartphone Realme, pertanto si tratta di una funzione ancora in fase di testing e limitata ad una manciata di smartphone – li trovate linkati nel capitolo sottostante.

Device che hanno ricevuto Smooth Scrolling