A due settimane dalla presentazione ufficiale di OUKITEL C21 prendono il via oggi le vendite del nuovo budget phone del produttore cinese, che parte davvero col botto. Per un periodo molto limitato, da oggi fino al 28 agosto, potete acquistare il nuovo smartphone godendo di uno sconto superiore al 50%.

In questo modo vi basteranno appena 89,99 dollari (circa 81 euro) per portarvi a casa uno smartphone davvero in linea con i tempi. Si parte da uno schermo FullHD+ da 6,4 pollici con punch hole per alloggiare la fotocamera frontale, una soluzione solitamente riservata a modelli più costosi. In questa fascia di prezzo è infatti più comune trovare schermi con risoluzione HD e notch per la fotocamera.

Da segnalare il supporto, per la variante destinata ai mercati europei, della banda 20 delle reti LTE, che in molti smartphone cinesi non è supportata e risulta molto comoda per le aree rurali e per alcuni operatori. Sotto la scocca troverete un MediaTek P60 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, con una quadrupla fotocamera posteriore che promette foto di buona qualità.

Molto buona l’autonomia grazie alla batteria da 4.000 mAh, anche se la ricarica è “solamente” a 10 watt per cui servirà più tempo per riempire la batteria. Da segnalare inoltre il particolare posizionamento del lettore di impronte digitali che ha trovato il suo posto nel blocco della fotocamera.

Si tratta di una posizione atipica che non dovrebbe però creare problemi di sorta, visto che non costringe a pose innaturali del dito utilizzato per lo sblocco. Potete acquistare OUKITEL C21 presso lo store ufficiale OUKITEL su AliExpress a 89,99 euro utilizzando il link sottostante.

Nella confezione di vendita, oltre allo smartphone disponibile in Ocean Blue, Neon Purple e Midnight Black, troverete anche una cover in silicone e la pellicola protettiva preapplicata.

