Non è la prima volta che ci occupiamo di Google Sabrina, il dongle di Google con Android TV pensato per mandare in pensione Google Chromecast Ultra e offrire agli utenti una rinnovata esperienza utente anche grazie alla presenza di un apposito telecomando. Ormai chiacchierato da diversi mesi, in queste ore l’ente FCC statunitense ha approvato due nuovi dispositivi Google con nome in codice GZRNL e G9N9N.

Dongle con Android TV sempre più vicino

In base alla descrizione del documento FCC relativo al dispositivo GZRNL, il rimando a “Interactive Media Streaming Device” ci porta a credere che si tratti del dongle Android TV vero e proprio, mentre dall’etichetta che accompagna il dispositivo si può notare il riferimento alla connettività Wi-Fi e Bluetooth.

Passando invece al dispositivo G9N9N, in questo caso l’ente FCC fa riferimento ad esso come “Wireless Device“, ma dando un’occhiata al diagramma relativo al prodotto si nota che esso è “nascosto” all’interno del vano di alimentazione; questo ci porta a pensare che si tratti del piccolo vano per le batterie e che quindi potrebbe indicare il telecomando.

Purtroppo le immagini relative ai due prodotti non sono disponibili al pubblico e sono nascoste fino al prossimo gennaio, ma siamo fiduciosi che nel corso delle prossime settimane torneremo a parlare nuovamente del dongle di Google.