Si chiama CUBOT C30 il nuovo flagship killer della compagnia cinese, disponibile in due varianti di memoria e caratterizzato da un prezzo davvero imbattibile in relazione alla sua scheda tecnica.

Gli avversari sono, manco a dirlo, i modelli della serie Redmi Note 9, che risultano decisamente costosi se paragonati a CUBOT C30. Scopriamo dunque la scheda tecnica del nuovo smartphone, che risulta essere davvero interessante.

Si parte da uno schermo da uno schermo FullHD+ (1080 x 2310 pixel) da 6,4 pollici di tipo punch hole, con un foro in alto a sinistra per alloggiare la fotocamera frontale. Sotto alla scocca trova posto un chipset MediaTek Helio P60, affiancato da ben 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Ottima la connettività che include supporto 4G/LTE (inclusa banda 20), WiFi 802.11 dual band, Bluetooth 4.2, USB Type-C, GPS e NFC. Nella parte frontale troviamo una fotocamera da 32 megapixel mentre sul retro sono ben 4 i sensori: a quello principale da 48 megapixel fanno da contorno un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel, un sensore macro da 5 megapixel e un sensore fotosensibile da 0,3 megapixel.

Da sottolineare la presenza del sistema NFC, con supporto a Google Pay, e un lettore di impronte digitali posizionato sul frame laterale, integrato nel tasto di accensione/sblocco. La dotazione è completata da Android 10 e da una batteria da 4.200 mAh.

Per celebrare degnamente il lancio CUBOT C30 sarà disponibile, esclusivamente sullo store AliExpress, a un prezzo scontato valido da oggi e fino al 28 agosto. I prezzi saranno infatti di 149,99 dollari (circa 135 euro) per la versione 8-128 GB e 179.99 dollari (circa 162 euro) per la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Informazione Pubblicitaria