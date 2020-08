Atari Combat: Tank Fury è un gioco di strategia bellica caratterizzato da un gameplay basato sugli abbinamenti match-3 in cui affronterete grandi battaglie alla guida di una legione di carri armati della Seconda Guerra Mondiale.

Il gioco offre la possibilità di costruire una base per produrre risorse utili per rifornire il plotone e di assegnare le truppe al comando di carri armati di ogni tipo, dai più veloci per le schermaglie a quelli più pesanti per gli assalti, inoltre è possibile far salire di livello tutte le unità.

Atari Combat: Tank Fury è uno strategico match-3

La schermata di gioco mostra il campo di battaglia nelle metà superiore e l’area per effettuare gli abbinamenti nella metà inferiore, dove è possibile combinare le gemme per esplorare le tattiche di guerra tra carri armati e distruggere i carri nemici con le combo più devastanti.

Lo strategico di Atari permette di cimentarsi nella modalità storia che offre varie campagne, oppure di sfidare altri giocatori in elettrizzanti battaglie PvP, inoltre offre l’opportunità di collezionare i carri armati storici delle cinque maggiori potenze mondiali: Germania, Francia, Regno Unito, Unione Sovietica e Stati Uniti d’America.

Atari Combat: Tank Fury è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per accelerare i progressi di gioco.

A seguire trovate il badge per reperire il gioco di strategia nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 7.0 o versioni successive.