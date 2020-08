Manca davvero poco alla presentazione ufficiale di ASUS ZenFone 7, il nuovo flagship del produttore taiwanese che sarà presentato mercoledì 26 agosto nel corso di un evento in streaming.

Nel corso degli ultimi giorni si sono intensificate le anticipazioni che riguardano nella maggior parte dei casi la versione standard del flagship ASUS, alla quale dovrebbe affiancarsi una variante Pro potenziata e con specifiche leggermente migliori. Non è niente male però, secondo quanto mostra l’immagine sottostante, la scheda della versione “base” che colloca ASUS ZenFone 7 tra i modelli top del mercato attuale.

Secondo quanto mostrano le immagini il nuovo flagship avrà uno schermo FullHD+ da 6,67 pollici, maggiore dunque delle dimensioni ipotizzate finora che parlavano di 6,4 pollici, Confermata la presenza della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 865, con CPU octa core a 2,84 GHz, affiancata da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Scontata, visto il processore, la presenza del supporto alle reti 5G, così come al WiFi 6 e al Bluetooth 5, emergono alcuni dettagli sulla fotocamera rotante. A fianco del sensore principale da 64 megapixel troveranno posto un sensore da 12 megapixel e uno da 8 megapixel, anche se non ci sono indicazioni sulla loro funzione.

I dati mostrati sono relativi alla variante cinese del modello, ma è lecito attendersi che non ci saranno particolari differenze per quanto riguarda la versione internazionale, destinata ad arrivare anche sul mercato italiano. Continuate dunque a seguirci per scoprire come sarà ASUS ZenFone 7.