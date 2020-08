Anche la suoneria di uno smartphone può essere vista come un modo per esprimere la propria personalità. Lo sa bene OnePlus che ha collaborato con il musicista e YouTuber Kurt Hugo Schneider per realizzare una suoneria personalizzata in grado di rispecchiare al meglio il motto Never Settle, da sempre alla base della filosofia del brand cinese.

Utilizzando uno OnePlus 8 e un paio di OnePlus Buds per registrare suoni di tutti i giorni, il compositore ha realizzato un remix di una delle suonerie classiche di OnePlus, ottenendo un risultato davvero unico. In un breve video, che potete visualizzare a fine articolo, è mostrato il processo di realizzazione della nuova suoneria, che ovviamente può essere scaricata in versione ridotta e utilizzata sul proprio smartphone, anche non OnePlus.

La suoneria è disponibile in formato WAV il che significa che dovrete convertirla in MP3 qualora il vostro smartphone non dovesse riconoscerla. Non vi resta dunque che ammirare il processo di creazione della suoneria e se risulta di vostro gradimento potete scaricarla da questo indirizzo e copiarla nel vostro smartphone.

