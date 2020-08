Google Assistant continua al centro del progetto di Big G, che aggiunge nuove funzioni con una frequenza elevata. L’assistente digitale piace anche ai produttori di terze parti, tra cui l’app di messaggistica Line che aggiunge il supporto alla nuova versione di Google Assistant.

Il supporto di LINE

LINE è un’app di messaggistica istantanea particolarmente utilizzata in Giappone e in buona parte dei Paesi asiatici. Dopo aver aggiunto la possibilità di inviare e leggere messaggi tramite Google Assistant, esclusivamente su Google Pixel 4 e Pixel 4a, ora arriva il supporto ad altre funzioni.

È ora possibile acquisire screenshot tramite LINE, condividere foto o file tramite l’app di messaggistica ma anche inviare risposte a messaggi ricevuti, sempre specificando l’utilizzo di LINE. Sembra dunque che gli sviluppatori di terze stiano iniziando a fornire il proprio supporto al nuovo Google Assistant, che per il momento può essere sfruttato in pieno solamente tramite le app di Google stessa.

Nuovi suggerimenti da Snapshot

Snapshot è una delle funzioni più interessanti di Google Assistant destinata in sostanza a sostituire Google Now. Dopo aver offerto la possibilità di ascoltare podcast ora la funzione si dedica anche alla musica, andando a pescare brani da YouTube Music grazie a una nuova scheda.

Alcuni utenti, principalmente negli USA, visualizzano una scheda chiamata “Perk up with fresh audio picks” che offre news, podcast e musica. Al momento la scheda viene visualizzata al mattino, in particolare la prima volta che viene utilizzato Snapshot.

Altre novità riguardano una scheda che mostra gli avvenimenti sportivi nell’imminenza del loro inizio o una scheda “Do It Again” che mostra i comandi più utilizzati in base alle proprie abitudini. Al momento le schede non sono visibili per tutti, ma molto dipende dalle impostazioni e dall’utilizzo di Google Assistant, per cui potrebbe essere necessario attendere qualche settimana per poterle notare.