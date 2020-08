Dopo essere stata rimossa in un recente aggiornamento, la scorciatoia che permette di accedere alla fotocamera per allegare uno scatto a un messaggio su WhatsApp è stata ripristinata con la versione beta più recente, rilasciata agli iscritti al programma.

Con la beta 2.20.198.9, che può essere scaricata come sempre dal Play Store dagli utenti che partecipano al programma di sviluppo, torna dunque la scorciatoia della fotocamera, presente nel menu che permette di selezionare un allegato all’interno di un messaggio WhatsApp.

Con l’occasione, come si può vedere dall’immagine sottostante, lo sviluppatore ha introdotto nuove icone, molto simili a quelle precedenti ma con qualche piccola differenza. Il restyling maggiore è stato riservato alle icone per audio e posizione, mentre per le altre icone le differenze sono minime.

A parte queste novità, di carattere prettamente estetico oltre che funzionale, la nuova beta di WhatsApp non introduce altre novità. Se non avete già effettuato l’aggiornamento della versione beta potete utilizzare il badge sottostante per verificare se la nuova versione è già disponibile per il vostro dispositivo.

Trattandosi di un aggiornamento in fase di roll out è possibile che sia necessario attendere qualche giorno prima che la nuova release sia disponibile per tutti i partecipanti al programma beta. Per l’arrivo delle nuove icone nella versione stabile è probabile che sia necessario attendere ancora qualche settimana.