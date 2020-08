Per rimanere in tema col decimo anniversario dalla fondazione, Xiaomi ha ricordato che sono passati 10 anni anche dal rilascio della prima versione dell’interfaccia MIUI proprietaria preinstallata sugli smartphone Xiaomi e Redmi.

Oggi il CEO dell’azienda Lei Jun ha pubblicato su Weibo un fatto interessante relativo alla storia di Xiaomi che risale al 16 agosto 2010, il giorno in cui è stata ufficialmente rilasciata la prima versione della MIUI.

Xiaomi rivela dettagli sulla prima interfaccia MIUI

La schermata di benvenuto dell’interfaccia all’epoca non presentava alcun logo Xiaomi o MIUI, ma i primi utenti videro invece i nomi di 100 persone che presero parte al test della prima interfaccia utente proprietaria per smartphone Xiaomi. Lei Jun ha aggiunto che la società ha annunciato pubblicamente in questo modo la sua volontà di rendere gli utenti amici.

La prima interfaccia MIUI debuttò con il numero di versione 0.8.16 e si concentrò su tre funzionalità principali, tra cui SMS, contatti e telefonate.

Attualmente gli smartphone Xiaomi e Redmi stanno ricevendo la versione 12 della MIUI e nel mondo esistono ormai più di 330 milioni di utenti che utilizzano questa interfaccia utente.

La scorsa settimana Xiaomi ha presentato gli smartphone top di gamma Xiaomi Mi 10 Ultra e Redmi K30 Ultra, oltre a una Smart TV trasparente e una serie di altri prodotti.

