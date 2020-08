Samsung rilascerà il suo terzo smartphone pieghevole il mese prossimo e finora nessuno dei dispositivi di questa categoria è caratterizzato da un prezzo abbordabile, tuttavia ci sono già alcuni rumor su un possibile smartphone pieghevole più economico.

Lo smartphone pieghevole più economico in questo momento costa quanto un Galaxy Note 20 Ultra, ma a un prezzo inferiore a 1.000 dollari un dispositivo del genere sarebbe relativamente più abbordabile.

Secondo le ultime voci di corridoio, Samsung ha in cantiere un nuovo dispositivo e potrebbe trattarsi di uno smartphone pieghevole, in quanto è etichettato con il codice di modello SM-F415. E’ noto che Samsung ha utilizzato la lettera “F” per i modelli SM-F900, SM-F700 e SM-F916 corrispondenti rispettivamente ai dispositivi pieghevoli Galaxy Fold, Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold 2.

Il pieghevole economico di Samsung potrebbe avere un design a conchiglia

Non è un segreto che Samsung abbia in programma di rilasciare più smartphone pieghevoli in futuro e non sarebbe sorprendente se tra questi ce ne fosse anche uno meno costoso. Questo pieghevole economico potrebbe avere un design a conchiglia, poiché non avrebbe bisogno di un grande display come il Galaxy Z Fold 2, inoltre Samsung potrebbe anche optare per specifiche di fascia media per ridurre ulteriormente il prezzo.

I dettagli sullo smartphone pieghevole “budget” di Samsung sono pochi in questo momento, ma secondo i rumor sarà disponibile con opzioni di archiviazione da 64/128 GB e nei colori nero, verde e blu.

Potrebbero esserci molti clienti interessati a uno smartphone pieghevole con un prezzo compreso tra 600 e 700 dollari, ma al momento si tratta più che altro di congetture.