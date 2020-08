Grazie a due particolari animazioni a 360 gradi siamo in grado di apprezzare nuovamente e in maniera ancor più esaustiva il design di Samsung Galaxy S20 Fan Edition, uno degli smartphone più attesi di questo periodo.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition a 360 gradi

Giusto un paio di giorni fa abbiamo avuto modo di scoprire Samsung Galaxy S20 Fan Edition in ben sei colorazioni grazie ai render diffusi da @evleaks. Sempre il solito Evan Blass ha invece fornito quest’oggi un paio di animazioni a 360 gradi dell’atteso smartphone, che ritraggono il design delle colorazioni Verde e Rosso.

Come possiamo vedere grazie ai 360 gradi, ci sono piccoli cambiamenti rispetto ai flagship 2020 di casa Samsung: su Galaxy S20 Fan Edition (o semplicemente FE) i pulsanti sono tutti sul lato destro (power e bilanciere del volume), mentre sembra scomparso (per la gioia di alcuni) il tasto dedicato all’assistente Bixby.

Per il resto troviamo un modulo fotografico che già abbiamo apprezzato su altri modelli della gamma 2020 con tripla fotocamera (Samsung Galaxy Note 20 compreso) e un display con cornici sottili (ma non come su Samsung Galaxy S20) e vetro piatto. Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe arrivare a ottobre 2020 a un prezzo più basso del “fratello” maggiore, un po’ come accaduto con Samsung Galaxy S10 Lite: lo state aspettando?

In copertina Samsung Galaxy S20