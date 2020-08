Alcuni mesi fa abbiamo appreso che gli SMS sarebbero stati sostituiti dai messaggi 5G. Secondo recenti rapporti, l’opzione per i messaggi 5G è ora disponibile nella sezione dei messaggi di testo di alcuni smartphone Xiaomi.

Gli utenti che attiveranno questa opzione verranno informati sul fatto che gli SMS arriveranno tramite Wi-Fi o reti mobili 4G o 5G per impostazione predefinita.

I messaggi 5G sono già attivi su alcuni smartphone Xiaomi

Secondo la fonte, i messaggi 5G saranno automaticamente attivi per impostazione predefinita se lo smartphone supporta la funzionalità, mentre in caso contrario sarà possibile attivarli nelle impostazioni degli SMS.

L’opzione per attivare i messaggi 5G potrebbe avere diciture differenti in base alla marca e al modello dello smartphone, ma il report non menziona i modelli Xiaomi che già dispongono di questa funzionalità, quindi bisogna verificare di persona.

Secondo i rapporti, i messaggi 5G sono aggiornamento dei tradizionali SMS che elimineranno il loro limite di lunghezza e supporteranno più formati multimediali, inclusi testo, immagini, audio, video, emoticon e contatti, oltre a messaggi online e messaggi offline, rapporti sullo stato dei messaggi e gestione della cronologia.

Lo scorso aprile i rappresentanti di 11 aziende tra cui Huawei, Samsung, Xiaomi, Vivo, OPPO, ZTE, Lenovo e Meizu hanno partecipato all’evento online incentrato su questa nuova funzionalità di messaggistica e all’epoca dissero che sarebbe stata lanciata in Cina a giugno 2020.