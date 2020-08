Sta finalmente per essere ampliato a tutti l’utilizzo di Android Auto wireless, la modalità di collegamento senza fili tra lo smartphone e i sistemi di infotainment delle auto compatibili con il robottino verde di Google. A darne notizia è la stessa azienda di Mountain View tramite le pagine di supporto su Android Auto.

Oltre agli smartphone di Google e Samsung aggiornati ad Android 10 che erano già compatibili, lo saranno anche tutti quelli con Android 11 a bordo, ammesso che possano agganciare una rete Wi-Fi a 5 GHz. Questa è una limitazione (tecnica) non trascurabile, sia perché esclude diversi prodotti di fascia bassa, sia perché l’Unione Europea pone vincoli specifici per l’utilizzo delle reti 5 GHz all’interno delle auto (nessun problema però per l’Italia).

Quando Google rilascerà la release stabile di Android 11 e le Case cominceranno a distribuirlo sui loro prodotti, Android Auto wireless sarà quindi una realtà (quasi) universale rendendo inutile il trucco individuato nei giorni scorsi dalla community di sviluppatori per accorciare i tempi, mentre acquisteranno senso i pad di ricarica wireless sempre più diffusi nelle auto recenti.

Va specificato che un contributo dovrà arrivare anche dai produttori dei veicoli, i quali devono integrare dei sistemi di infotainment compatibili con le reti Wi-Fi. Ma l’era senza fili è destinata a decollare presto. Finalmente.