Lo standard UFS 2.2 è stato ufficializzato dalla Solid State Technology Association (JEDEC), anche se la sua esistenza era già stata confermata con la presentazione dei SoC MediaTek Dimensity 800U e Dimensity 720. Si tratta di un passo in avanti rispetto alle memorie UFS 2.1, con l’aggiunta di una funzione denominata WriteBooster.

A fare la “voce grossa” sono ancora le memorie UFS 3.x (attualmente siamo alla 3.1), ma questo non significa che non possano essere introdotti miglioramenti negli standard UFS 2.x, che da oggi si spingono ufficialmente fino alla versione 2.2 con l’arrivo di alcune novità.

Il nuovo standard prende il posto delle JESD220C (UFS 2.1) e accoglie una novità denominata WriteBooster: per il momento non sono stati diffusi dettagli riguardo quest’ultima, ma già dal nome possiamo intuire che si tratta di una funzione per accelerare la velocità di scrittura. I dispositivi che monteranno questo tipo di memorie potranno dunque avviare le app e caricare la cache un po’ più rapidamente, oltre a poter contare su navigazione migliore, su tempi di codifica più veloci e su altri piccoli perfezionamenti alle prestazioni.

“The purpose of this standard is definition of a UFS Universal Flash Storage electrical interface and a UFS memory device. This standard defines a unique UFS feature set and includes the feature set of eMMC standard as a subset. This standard replaces JESD220C, UFS 2.1, and introduces a feature called WriteBooster.“