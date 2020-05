In questa situazione di emergenza sanitaria tutti i principali produttori di smartphone si sono mossi per andare incontro ai propri clienti potenziando i propri servizi di assistenza (si pensi ad esempio a Xiaomi, Huawei, HONOR, Samsung, Nokia e LG) ed è quanto fa anche Motorola attraverso l’annuncio arrivato questa mattina: il nuovo servizio si propone di facilitare la consegna dei device bisognosi di assistenza eliminando la necessità di lunghi spostamenti.

Alla base della creazione di questo nuovo meccanismo di fruizione del servizio di assistenza di Motorola c’è una riflessione sulla geografia del territorio italiano, fatta di tanti piccoli comuni e di punti vendita sparsi, che rende difficile consegnare il proprio smartphone danneggiato

senza spostamenti, soprattutto in periodi come quello che stiamo vivendo attualmente.

Carlo Barlocco, Executive Director di Motorola, si è espresso in questi termini:

«Tutta la nostra comunità è stata colpita dall’emergenza sanitaria che ha creato difficoltà senza precedenti; ogni abitudine privata e professionale è stata stravolta. Con questa iniziativa, Motorola vuole contribuire ad aiutare le persone a mantenere la continuità con le azioni quotidiane come comunicare, lavorare, essere in contatto con gli altri. Offrire un’assistenza comoda ed efficiente nonostante le restrizioni del momento significa salvaguardare la sicurezza delle persone; il lockdown ha reso ancora più evidenti le difficoltà di spostamento per chi non abita in grandi centri, per questo abbiamo deciso di creare un nuovo servizio che renderà più facile l’accesso al nostro post-vendita, anche dopo questo difficile momento».