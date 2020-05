Presentato da meno di un mese, Motorola Edge+ è già stato smontato da PBKreviews, che ha appena condiviso un video che fa luce sulla sua componentistica interna e sulle difficoltà relative a un’eventuale riparazione. A seguire, il filmato completo e una breve recap del teardown effettuato.

Motorola Edge+ smontato ed esaminato

Non è stata un’operazione facile facile svestire il nuovo top di gamma di casa Motorola della cover posteriore in vetro, incollata per bene come sui dispositivi certificati IP68.

Comunque, rimossa la back cover, Motorola Edge+ si presenta con un telaio centrale in alluminio della serie 6000, sul quale trovano posto varie antenne (5G), fogli di rame ma niente sistemi di dissipazione del calore a liquido, come su altri suoi rivali di simile fascia di mercato.

È tanto generoso il modulo della fotocamera da 108 megapixel quanto è minuscolo il motore della vibrazione di Motorola Edge+, nonostante risulti funzionare egregiamente. Difficoltosa anche l’estrazione della batteria, incollata chiaramente, ancor più il display curvo, la cui rimozione ha provocato dei danni.

Comunque, per maggiori dettagli, ecco qua il video completo dello smontaggio di Motorola Edge+ del canale PBKreviews:

