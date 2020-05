Qualche settimana fa l’azienda alata presentava Motorola Edge e Motorola Edge+, due smartphone Android con alcune caratteristiche piuttosto interessanti, per non parlare poi della scheda tecnica ricca e munita di feature ormai imprescindibili per la fascia medio-alta e alta del mercato. Un tempo Motorola era famosa per la celerità con cui rilasciava aggiornamenti software per i propri smartphone, ma forse le cose potrebbero prendere una piega diversa a seguito del lancio dei sopracitati smartphone.

Uno solo major update per Motorola Edge?

I dubbi sulla presenza di un copioso numero di aggiornamenti alle prossime major release di Android, vengono in qualche modo rilanciate da un portavoce della compagnia. Infatti, come riportato dai colleghi di Wired, “supporteremo con aggiornamenti software frequenti e per lungo tempo in quanto lo riteniamo utile per i nostri consumatori; seppur non abbiamo un impegno assoluto per il numero di aggiornamenti, i clienti Edge possono aspettarsi aggiornamenti di sicurezza ogni due mesi e un aggiornamento al sistema operativo Android 11 quest’anno“.

La compagnia fa chiaro riferimento all’arrivo dell’update ad Android 11 entro quest’anno, ma ci lascia un po’ perplessi il concetto di non avere un impegno assoluto per il numero di aggiornamenti. Importanti aziende sono solite offrire almeno due aggiornamenti alle major release di Android, ancor di più quando si parla di smartphone con un costo simile a quello di Motorola Edge.

