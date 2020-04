Continua a crescere la lista degli smartphone supportati da LineageOS. Alle novità della versione 17.1 della celebre custom ROM, annunciata meno di due settimane fa, aggiungiamo quest’oggi una manciata di dispositivi che la supportano con in più un addio: Redmi Note 4.

I nuovi smartphone supportati da LineageOS 17.1 e 16

Basata su Android 10, LineageOS 17.1, amplia la lista dei dispositivi supportati in via ufficiale, lista già piuttosto condita. Fra le new entry ci sono da segnalare le versioni con processore Samsung Exynos di dispositivi come Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy Note 9 e Realme 2 Pro (la LineageOS 16 per quest’ultimo).

A una prima carrellata del genere si aggiungono inoltre smartphone come BQ Aquaris X, BQ Aquaris X Pro, LeEco Le Max2 e Yandex Phone, dispositivi che erano già supportati dalla versione 16 di LineageOS.

Comunque, a seguire trovate i collegamenti relativi degli smartphone suddetti, con i rispettivi manutentori indicati: