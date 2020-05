L’evento Meizu di oggi ci sta regalando tante novità della casa cinese. Dopo gli smartphone Meizu 17 e Meizu 17 Pro, le cuffie HD60 e il powerbank Supercharged, diamo un’occhiata ad altri prodotti svelati: scopriamo insieme i più interessanti, tra i quali il caricabatterie wireless da 27 W e il caricabatterie GaN con tre porte da 65 W.

Meizu svela il nuovo caricabatterie wireless

Il nuovo caricabatterie wireless Meizu ha un design minimalista, è tutto bianco e si combina perfettamente al design della scrivania più moderna. L’accessorio integra un cuscinetto in silicone per non far scivolare lo smartphone e una silenziosa ventola per contenere le temperature durante la ricarica.

Quest’ultima può arrivare fino ai 27 W supportati da Meizu 17 Pro, ma “digerisce” anche lo standard a 10 W di altri dispositivi che possono sfruttare la ricarica wireless Qi. Il nuovo caricabatterie wireless Meizu è attualmente in preordine sul sito ufficiale del produttore al prezzo di 169 yuan (circa 22 euro), ma coloro che acquisteranno Meizu 17 Pro potranno averlo scontato a 129 yuan (poco meno di 17 euro).

Caricabatterie GaN a tre porte

Il nuovo caricabatterie GaN Meizu a tre porte è prodotto con semiconduttori al nitruro di gallio, dettaglio che gli permette di ottenere una migliore conducibilità termica e una resistenza maggiore alle temperature, pur riuscendo a rimanere particolarmente compatto. L’accessorio supporta fino a 65 W ed è compatibile con gli standard QC 3.0, FCP, PD 3.0, AFC, PPS, PE 2.0 e non solo; dispone di tre porte di uscita, di cui due USB Type-C e una USB-A.

Il caricabatterie sarà presto in vendita in Cina al prezzo di 199 yuan, corrispondenti a circa 26 euro.

Altri gadget targati Meizu

Oltre ai prodotti tecnologici, Meizu ha anche svelato nuovi gadget della serie PANDAER, tra cui magliette, cover, borse e zaini. Sono tutti in vendita in Cina, per cui non sarà così semplice trovarli da noi. Se siete interessati potete trovare tutto sul sito ufficiale della casa.