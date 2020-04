Sono passati ormai diversi mesi da quanto MediaTek presentò il suo chipset Dimensity 1000 5G, un prodotto che dovrebbe salire a bordo di OnePlus Z e di cui ora il produttore ne elogia una peculiarità. Attraverso un comunicato stampa, l’azienda taiwanese annuncia infatti che tale chipset sarà il primo a integrare il codec video AV1 a livello hardware su smartphone Android.

A che serve il codec AV1 di Dimensity 1000 5G

Il MediaTek Dimensity 1000 è un chipset di fasca premium ed è proprio il mezzo attraverso il quale il produttore introduce il decodificatore video hardware AV1.

Supportato di recente dall’app Netflix per Android, parliamo di un codec ad alte prestazioni che consente uno streaming di contenuti video (per YouTube ma non solo) con un quantitativo inferiore di banda, perfetto perciò per le connessioni instabili o limitate.

Ecco grazie al decodificatore video presente su Dimensity 1000, gli smartphone su cui sarà montato possono riprodurre video AV1 fino a risoluzione 4K a 60 fps, sfruttandone tutti i suoi pregi legati all’efficienza, ma non solo.

Si tratta di un’implementazione che arriva in un particolare momento storico che MediaTek spiega così “Il codec video AV1 offre agli utenti un’incredibile qualità visiva e un’esperienza video più fluida, pur utilizzando meno dati […] è diventato un formato sempre più importante per consentire la riproduzione ad alta risoluzione su dispositivi mobili, e siamo entusiasti del fatto che MediaTek abbia implementato un componente hardware AV1 dedicato, per promuoverne l’adozione, come quello incluso nel SoC Dimensity 1000 5G“.

