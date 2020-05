Ufficializzato a fine aprile, LG VELVET è stato già spogliato dei suoi sfondi, disponibili e scaricabili a piena risoluzione. A seguire il link per scaricarli in un pacchetto completo di tutti e sedici gli wallpaper, colorati e particolari.

Gli sfondi di LG VELVET pronti per essere scaricati

Parliamo degli wallpaper di uno smartphone piuttosto chiacchierato per il prezzo di vendita ma non solo. LG VELVET è il primo dispositivo di fascia media del produttore sudcoreano compatibile con le reti 5G, con un ampio schermo OLED da 6,8 pollici e Snapdragon 765G sotto il cofano.

Non ancora presentato per il nostro mercato, possiamo saggiarne qualcosa attraverso gli sfondi stock cui accennavamo, già disponibili al download in risoluzione Full HD (2460 x 1080 pixel).

Come potete vedere sono 16 wallpaper vivaci e particolarmente colorati, che rispecchiano le proporzioni di LG VELVET, che vanta un fattore di forma piuttosto allungato di 20,5:9.

Potete scaricarne il pacchetto completo sia tramite Google Drive che via MEGA, attraverso i link qui sotto; o magari attendere la disponibilità su STOKiE, l’app in cui trovare gli sfondi stock degli smartphone recenti e non solo.

Link download Google Drive

Link download MEGA