Torniamo ad occuparci di LG VELVET, nuovo smartphone con il quale il produttore coreano spera di invertire la tendenza della sua divisione mobile degli ultimi anni.

Lo smartphone è pronto per l’esordio ufficiale anche nel nostro mercato e l’evento di lancio in Italia ha ora una data: lunedì 15 giugno 2020.

L’appuntamento è fissato per le 18,00 e si svolgerà online, in modo che chiunque lo desideri abbia la possibilità di seguirlo in diretta (ciò sarà possibile sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del produttore coreano).

LG VELVET guadagna tre nuovi colori in Corea del Sud

E sempre a proposito di LG VELVET, nelle scorse ore in Rete sono apparse le immagini di tre nuove colorazioni aggiuntive dello smartphone che saranno disponibili in Corea del Sud insieme alle quattro varianti “originali”.

Le nuove colorazioni sono quella Pink (con l’operatore LG U+), quella Red (con l’operatore KT) e quella Blue (con l’operatore SKT).

Al momento non vi sono informazioni sulla possibilità che tali nuove variani cromatiche verranno lanciate anche negli altri Paesi in cui è prevista la commercializzazione dello smartphone. Staremo a vedere.

