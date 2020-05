La strategia di rilancio di LG passa attraverso lo smartphone LG VELVET, terminale di fascia medio alta con un design particolare che cerca di distinguersi dal resto degli smartphone Android anche grazie ad un sistema di fotocamere posteriori piuttosto iconico, a “goccia” se vogliamo parafrasare le indicazioni di design scelte dal colosso sud coreano.

LG-G900N sulla confezione di LG VELVET

Come sottolineavamo ad inizio aprile ben prima delle prime informazioni su LG VELVET, alcune indicazioni ci avevano portato a credere che l’azienda avrebbe per sempre abbandonato la serie di smartphone LG G(x) lasciando il modello LG G8X ThinQ come suo ultimo esponente.

In realtà, come possiamo notare nei primissimi secondi del video unboxing di LG VELVET presente in calce all’articolo, scopriamo che la compagnia fa riferimento al terminale con il nome interno di LG-G900N. Si tratta certamente di un caso piuttosto curioso, a maggior ragione considerando la ferrea volontà dell’azienda di voler cambiare passo e mettere definitivamente una pietra sopra alla vecchia generazione di smartphone.

Model number a parte, continua a far discutere il prezzo piuttosto elevato di LG VELVET prendendo come base di partenza quello relativo al lancio in Sud Corea. In attesa del prezzo ufficiale per il nostro Paese, continuiamo ad essere estremamente curiosi di scoprire quali saranno le performance del terminale una volta che arriverà anche qui da noi.