La serie Legion di Lenovo è ben nota ai giocatori di tutto il mondo, soprattutto per la presenza del brand in molte competizioni internazionali di giochi eSport. Da ormai diverso tempo si parla della volontà del colosso cinese di entrare anche nel settore degli smartphone da gaming, più o meno da quando si è scoperta la nascita del profilo ufficiale “Lenovo Gaming Phone” su Weibo, la piattaforma di micro-blogging molto famosa in Cina.

Fotocamera pop-up laterale

È proprio tramite esso che l’azienda aveva iniziato a stuzzicare l’interesse degli utenti tramite un teaser ufficiale che indicava la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865 all’interno dello smartphone, la ricarica rapida a 90 W e addirittura la presenza di un display frontale senza alcun tipo di notch o fotocamera punch hole attraverso questo render.

Dalle informazioni che circolano in rete sembra che lo smartphone da gaming Lenovo Legion disponga di una seconda porta USB Type-C per la ricarica del telefono mentre si tiene in orizzontale, con tanto di batteria da 5000 mAh in grado di raggiungere il 100% di carica in appena 30 minuti di ricarica.

La porzione inferiore dello smartphone dovrebbe poi presentare il carrellino per la SIM di fianco la porta USB Type-C “primaria”. Posteriormente un sistema di fotocamera con due sensori (64 + 16 MP) è inserito quasi al centro del terminale. Sono ovviamente attesi particolari sistemi di raffreddamento della componentistica interna ma anche della riproduzione audio grazie alla presenza di due speaker da 65 mm.

Forse l’aspetto più particolare dello smartphone è la fotocamera pop-up decisamente singolare. Invece di essere inserita superiormente come in tanti altri smartphone presenti sul mercato, i vari leak fanno riferimento ad un sistema pop-up sul lato dello smartphone. Questa posizione, se confermata, sarebbe certamente ideale per i videogiocatori che tendono normalmente ad impugnare lo smartphone in modalità landscape durante le partite.

Come dichiarano i colleghi di XDA, lo smartphone da gaming di Lenovo è indicato con model number L79031 ed etichettato internamente con il nome in codice “moba”. Oltre al SoC confermato dall’azienda stessa su Weibo, è attesa la presenza di storage su standard UFS 3.0, RAM LPDDR5 e display da 144 Hz a risoluzione Full HD+. Il terminale dovrebbe essere basato su Android 10 con la personalizzazione Lenovo ZUI 12.

È ancora presto per scoprire quando l’azienda svelerà ufficialmente il primo smartphone da gaming sotto il brand Legion, ma da questi leak ci siamo fatti un’idea piuttosto chiara di cosa sarà in grado di fare il terminale una volta svelato.