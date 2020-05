Kena Mobile lancia una versione rinnovata di Kena Voce 4,99, disponibile da oggi, 15 maggio, fino a fine mese, salvo eventuali proroghe. Vediamo di che si tratta, come attivarla e quali sono le novità.

La nuova Kena Voce 4,99

Recentemente limitata a una determinata fetta di clienti, l’offerta di Kena Mobile dedicata a chi non ha bisogno di tanto traffico dati per navigare cambia ancora. Al solito pacchetto di servizi inclusi l’operatore aggiunge l’opzione SMS illimitati, senza alcun costo aggiuntivo.

Dunque, bastano i consueti 4,99 euro al mese per attivare e usufruire di Kena Voce 4,99 che, complessivamente, include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, e 50 MB di traffico internet sotto rete TIM con velocità massima limitata a 30 Mbps in download e a 5,76 Mbps in upload.

Lato attivazione, ricordiamo che fa parte della categoria di offerte telefoniche sottoscrivibili solo per chi porta il proprio numero a Kena Mobile da determinati operatori, in questo caso Iliad e alcuni operatori virtuali, esclusi ho. Mobile, Very Mobile, Fastweb, CoopVoce, Rabona Mobile e Tiscali Mobile.

Kena Voce 4,99 è attivabile sia nei negozi fisici dell’operatore, che online direttamente dalla pagina web ufficiale, senza alcun contributo di attivazione o costo per la SIM.