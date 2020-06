In una corsa infinita per (ri)accaparrarsi gli ex clienti Vodafone passati ad Iliad, l’operatore rosso aveva avviato una campagna di SMS winback per farli nuovamente tornare in Vodafone ed abbandonare così il quarto operatore mobile italiano.

Continuano gli SMS winback di Vodafone

Questa pratica, secondo Iliad del tutto scorretta, aveva portato l’operatore francese a richiederne la sospensione cautelare per via di presunte condotte anticoncorrenziali. Non è però dello stesso avviso il Tribunale di Milano che, in riferimento alla domanda di sospensione cautelare, non ha riscontrato alcuna anomalia nei termini delle caratteristiche e della informativa rivolta ai clienti.

Per via di questa decisione, Vodafone può tornare nuovamente a portare avanti la campagna di SMS winback indirizzata ad ex clienti successivamente passati in Iliad.

Non è la prima volta che i due operatori si scontrano in Tribunale; lo scorso agosto Iliad aveva chiesto ben 500 milioni di euro di danni a Vodafone per presunte condotte illecite avvenute nel periodo luglio-settembre 2018. Secondo l’accusa, in quei mesi Vodafone avrebbe infatti ritardato le richieste di portabilità del numero, comportando poi danni patrimoniali e d’immagine ad Iliad che veniva additata dai clienti come unico responsabile dei lunghi tempi di lavorazione della pratica.

