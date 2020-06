Iliad continua nella sua opera di copertura capillare del territorio italiano attraverso l’installazione di nuove Simbox, in questo caso introdotte in alcuni punti vendita Unieuro nelle regioni Piemonte e Liguria. Andiamo a scoprire più precisamente dove.

Simbox Iliad: ecco dove sono state installate

Iliad ha conquistato in poco tempo una posizione importante nel mercato italiano della telefonia mobile (di recente ha celebrato i successi del suo primo biennio di attività) e un contributo significativo è arrivato senza dubbio dalle innovative Simbox, che hanno automatizzato e semplificato la procedura di acquisto di una nuova SIM.

L’operatore ne è perfettamente consapevole e infatti sta continuando a diffonderle un po’ in tutta Italia. Agli inizi del mese vi avevamo segnalato alcune nuove installazioni e adesso è arrivato il momento di aggiornare di nuovo il conteggio.

In particolare, tra ieri e oggi, Iliad ha installato sette nuove Simbox presso punti vendita Unieuro, sei delle quali in province del Piemonte e la settima in Liguria, a Genova. Ecco le località precise:

Unieuro Castelletto Ticino , in Via del Lago, 1, a Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara;

, in Via del Lago, 1, a Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara; Unieuro Chianocco in Frazione Vernetto a Chianocco, provincia di Torino;

in Frazione Vernetto a Chianocco, provincia di Torino; Unieuro Genola in Via Frassinetto, 24, a Genola, in provincia di Cuneo;

in Via Frassinetto, 24, a Genola, in provincia di Cuneo; Unieuro Mondovi in Corso Mondovicino a Mondovì, in provincia di Cuneo;

in Corso Mondovicino a Mondovì, in provincia di Cuneo; Unieuro Pinerolo in Via Giustetto, 41, a Pinerolo in provincia di Torino;

in Via Giustetto, 41, a Pinerolo in provincia di Torino; Unieuro Saluzzo in Via Torino, 73, a Saluzzo, in provincia di Cuneo:

in Via Torino, 73, a Saluzzo, in provincia di Cuneo: Unieuro Genova Vittoria, presso Piazza della Vittoria, a Genova.

