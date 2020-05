Anche Iliad ha riaperto i suoi negozi in tutta Italia, in ottemperanza ai nuovi protocolli con allestimenti atti a garantire la massima sicurezza a dipendenti e utenti. Stesso discorso vale anche per gli oltre 300 Corner distribuiti sul suolo nazionale, coi quali ottenere una SIM in modalità digitale evitando perciò scambi fisici di denaro, documentazione cartacea o altre modalità di contatto.

A tutela di clienti e dipendenti, i negozi fisici di Iliad, 15 considerando la recente new entry, sono tuttavia dotati di varie soluzioni per garantire la massima sicurezza. Come comunicato dallo stesso operatore di telefonia mobile, negli Iliad Store sono state predisposte soluzioni come video informativi che specificano le distanze da rispettare e le procedure da seguire, dei distanziatori all’ingresso per contingentare le presenze nei negozi.

Sono disponibili inoltre dei gel igienizzanti per tutti i clienti, dei floor sticker per rispettare le distanze di sicurezza fra le persone, delle visiere e dei pannelli protettivi in plexiglass sui banchi degli store, in ogni caso sanificati ogni giorno, alla stregua delle Simbox Iliad, a garanzia della massima pulizia e igiene degli spazi e degli oggetti messi a disposizione al loro interno.

Potrebbe interessarti anche: Iliad pronta a entrare nel mercato della telefonia fissa già nel 2021