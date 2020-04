Come la maggior parte delle aziende OEM, anche Huawei sviluppa una particolare interfaccia personalizzata di Android, ovvero la EMUI.

Il reclutamento di beta tester per EMUI 10.1 è iniziato il 31 marzo in Cina e in occasione del lancio della serie Huawei Nova 7 di oggi, il colosso cinese ha condiviso un elenco di 22 dispositivi idonei per ricevere l’ultima versione della EMUI.

Ecco gli smartphone Huawei che riceveranno la EMUI 10.1

Smartphone Huawei serie P:

Smartphone Huawei serie Mate:

Smartphone Huawei serie Nova:

Poiché la maggior parte dei dispositivi sopra menzionati ha già ricevuto un aggiornamento beta chiuso, prevediamo che Huawei rilascerà presto delle build open beta, seguite da OTA stabili per tutti gli utenti.

Questo elenco è esclusivamente per la Cina, ma seguendo la cronologia degli aggiornamenti forniti da Huawei, prevediamo che anche le varianti globali riceveranno l’update, inoltre, dal momento che l’evento di lancio di oggi era per gli smartphone Huawei, il colosso cinese ha rivelato solo i dispositivi idonei con il proprio marchio, tuttavia è probabile che anche il sub-brand HONOR annuncerà presto la propria lista.