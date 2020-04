Il team di progettazione del tema ufficiale di Huawei ha deciso di rivelare come ha realizzato gli sfondi predefiniti della gamma Huawei P40.

Anche se i wallpaper mostrano un design asimmetrico con dei motivi, non sono immagini renderizzate, ma piuttosto fotografie di un reale blocco di ghiaccio sul quale il team ha versato delle gocce d’acqua e ha fatto passare la luce attraverso il blocco da più angolazioni, ottenendo le accattivanti linee curve e ondulate dei vari stili. Il team di Huawei ha persino modellato il blocco di ghiaccio con il fuoco per ottenere delle foto dallo stile unico.

Guardando gli sfondi, non è subito chiaro che le immagini sono state tutte realizzate con il ghiaccio, in quanto il processo per ottenerle è stato particolarmente creativo. Visti i risultati così affascinanti, non è da escludere che Huawei potrebbe utilizzare un approccio del genere anche in futuro per creare i suoi wallpaper.

A seguire trovate la galleria con alcuni degli sfondi predefiniti di Huawei P40, ma le foto in alta risoluzione sono scaricabili qui.

Previous Next Fullscreen

Huawei P40 è stato premiato dalla TIPA come miglior cameraphone del 2020 e recentemente Huawei P40 e Huawei P40 Pro sono entrati nel listino a rate di TIM.

Leggi anche: la recensione di Huawei P40 Pro