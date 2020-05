Come un fulmine a ciel sereno, spunta la pubblicità sulla schermata di blocco degli smartphone Huawei. È un caso che è stato rilevato da alcuni utenti tedeschi e che, a dir la verità, ha alcuni precedenti.

Da Twitter emerge che alcuni utenti di smartphone Huawei tedeschi stanno mostrando da qualche giorno a questa parte una pubblicità che ritrae un furgone, quello che vedete qui sotto, piazzato proprio sulla schermata di blocco del telefono.

Sono diverse le segnalazioni trapelate dal web e, a quanto pare, non risultano essere ristrette a smartphone specifici dato che provengono da dispositivi come Huawei Mate 30 Pro, Huawei P20 Pro e altri.

Rincuora notare che tali annunci pubblicitari pare siano degli errori visto che l’oggetto degli stessi, quel furgone citato, sarebbe in vendita in Cina, mercato al quale la pubblicità sarebbe destinata.

Dunque, si tratterebbe di un semplice sbaglio, come si evince da Huawei stesso che, ha commentato dichiarandosi sorpreso del fatto; ma non c’è da escluderne la possibile venuta in futuro.

Per il momento, non abbiamo ricevuto segnalazioni provenienti dall’Italia, ma fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se avete notato qualcosa del genere.

In copertina Huawei P40 Pro