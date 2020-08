C’è tempo ancora fino a fine mese per approfittare delle offerte dell’estate Huawei: fino al 31 agosto sono disponibili vantaggi su diversi prodotti dell’ecosistema Huawei, con premi, servizi, bonus e sconti. Ecco le iniziative ancora valide.

Continuano le offerte dell’estate Huawei

Fino alla fine del mese sono ancora disponibili le promozioni dedicate a chi sceglie prodotti e servizi Huawei grazie alla campagna estiva “Insieme, con un semplice tocco“, un’occasione, secondo il produttore, “non solo per celebrare l’ecosistema ma anche per lavorare ancora più a stretto contatto con partner eccellenti”.

Acquistando durante il periodo promozionale Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro+, Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei P40 Lite 5G, Huawei Y5P, Huawei Y6P, Huawei P Smart S, Huawei MatePad Pro o Huawei MatePad T8, sarà possibile ottenere in omaggio:

cuffie true wireless Huawei FreeBuds 3i (valore commerciale di 99 euro);

Huawei mini speaker (valore di 29,90 euro);

50 GB da usare su Huawei Cloud;

6 mesi di abbonamento Huawei Music;

3 mesi di abbonamento Huawei Video e fino a 10 film on demand.

Chi acquisterà altri prodotti tra cui Huawei Mate 30 Pro, Huawei Mate Xs, Huawei P30 Pro o Huawei Nova 5T riceverà invece 6 mesi di abbonamento Huawei Music, 3 mesi di abbonamento Huawei Video e 50 GB di Huawei Cloud per 3 mesi.

In più sono previsti i bonus esclusivi dei partner Huawei, in base al prodotto acquistato:

20% di sconto Alitalia su un volo A/R in Italia ed Europa per due persone;

30% di voucher Italo spendibile per una tratta nazionale;

10, 15 o 25 euro di bonus con l’attivazione di un conto HYPE (rispettivamente Start, Plus e Premium);

25% di sconto nei ristoranti Burger King per l’acquisto di un menu;

5 euro di bonus per i nuovi iscritti Satispay;

4 euro di sconto per gli acquisti sulla piattaforma AliExpress.

Le iniziative non sono finite qui: fino al 16 agosto 2020, scaricando da Huawei AppGallery un’app dalla pagina della campagna “Scarica e Vinci MatePad Pro” sarà possibile partecipare all’estrazione per provare a vincere un Huawei MatePad Pro e 27 voucher Huawei Video. Continuano infine gli sconti riguardanti l’assistenza: fino al 31 agosto 2020 sarà possibile approfittare del 20% di sconto sul prezzo massimo consigliato delle parti necessarie alla riparazione fuori garanzia e del 40% sull’applicazione delle pellicole.

Per tutti i dettagli sulle iniziative estive Huawei potete rivolgervi a questo indirizzo.

