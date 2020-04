Mentre Huawei incrementa il quantitativo di ordini di componenti dagli USA – 18,7 miliardi di dollari contro gli 11 miliardi di dollari del passato – e sottolinea l’ampio svantaggio con cui HarmonyOS deve fronteggiare con iOS e Android, il colosso cinese non si perde certo in chiacchiere e continua a puntare al futuro, seguendo la strategia del CEO Ren Zhengfei che non si perde d’animo nonostante i grandi problemi causati dal ban USA contro Huawei.

Display flessibile e fotocamera con zoom

A metà luglio 2019, Huawei Technologies aveva avanzato una richiesta di brevetto in Cina per un particolare smartphone pieghevole. Quest’oggi, 28 aprile 2020, il brevetto di questo dispositivo è stato ufficialmente approvato il che ci permette di scoprirne il design e alcune delle (probabili) funzionalità.

Con un aspetto che ricorda la gamma Huawei Mate Xs, il dispositivo pieghevole di Huawei mostra un display tutto schermo flessibile privo di notch o fotocamere punch-hole. Come gli attuali dispositivi pieghevoli di Huawei, anche questo presenta un pannello flessibile rivolto verso l’interno ma, contrariamente ai modelli attualmente in circolazione, in questo brevetto notiamo un display esterno secondario e quella che sembra una fotocamera con zoom.

Quando chiuso, il display secondario dovrebbe permettere all’utente di continuare ad utilizzare lo smartphone in tutte le sue funzioni, compreso scattare foto o effettuare video chiamate. Questo è possibile grazie alla disposizione frontale del comparto fotografico, munito di quattro sensori, che si pone subito di fianco il display secondario.

Tale disposizione libera quindi il lato posteriore dalla presenza delle fotocamere, il che facilita anche l’utilizzo del terminale oltre ad eliminare il famoso effetto “ballerino” causato dal modulo fotocamera sporgente presente nel 99% degli smartphone attuali.

È piuttosto complicato riuscire a prevedere quando questo prodotto verrà annunciato, anche se qualcuno guarda alla seconda metà del 2020 in linea con il lancio di Huawei Mate 40.