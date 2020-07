Ci sono dei tablet Huawei in dirittura d’arrivo sul mercato, prodotti sui quali si è pronunciato di recente su Twitter il leaker Roland Quandt. Huawei MediaPad T10 e Huawei MediaPad T10s non dovrebbero costare molto, e in un certo senso a confermarlo sono le specifiche tecniche.

Entrambi i tablet Huawei si affideranno all’efficienza del SoC Kirin 710A per alimentare l’interfaccia utente EMUI 10.1 con AppGallery ma i due non avranno le stesse dimensioni e gli stessi prezzi.

Huawei MediaPad T10 sarà il più piccolo ed economico

Huawei MediaPad T10 sarà il più compatto, con un display da 9,7 pollici 1280 x 800 pixel per 156 pixel per pollice, 2 GB di memoria RAM e 16 o 32 GB di memoria interna con le possibilità di espansione affidate allo slot per microSD fino a 512 GB, una batteria da 5.100 mAh e due fotocamere, una sul retro da 5 megapixel ed una sul fronte da 2 MP.

Huawei MediaPad T10s migliora display e memorie

Huawei MediaPad T10s invece avrà un display da 10,1 pollici 1920 x 1200 pixel per 220 pixel per pollice ed un quantitativo maggiore di memorie, con 2 o 3 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria interna, anche in questo caso espandibile tramite microSD. Le restanti specifiche invece, secondo le indiscrezioni odierne, dovrebbero essere condivise.

Purtroppo non sappiamo ancora nulla sulle tempistiche di arrivo sul mercato ed i prezzi a cui verranno proposti.