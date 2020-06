Quest’oggi Huawei è protagonista di una serie di novità piuttosto interessanti, soprattutto per quanto riguarda il ramo mobile. Infatti, come dichiarato dal gigante cinese tramite l’account Twitter ufficiale, il modello Huawei P40 Pro+ inizia ad essere pre-ordinabile in Cina e ben presto farà il salto anche sul mercato internazionale.

Huawei P40 Pro+ pronto al lancio

Ricorderete sicuramente che, durante il lancio ufficiale della gamma Huawei P40, non era stato specificato quando sarebbe arrivato anche al di fuori dei confini nazionali nonostante fosse ufficiale il prezzo di listino pari a 1399 euro.

Dopo avervi indicato che il lancio di Huawei P40 Pro+ sia molto più vicino di quanto pensassimo, a darci ulteriore conferma di tutto ciò ci pensa la compagnia malgrado non abbia ancora specificato quando potremo finalmente mettere le mani sull’ultima fatica nel settore mobile.

L’assistente Celia si affaccia in Europa

Ci sono importanti novità anche per quanto riguarda Celia, l’assistente digitale sviluppato da Huawei e presentato per la prima volta durante l’annuncio della EMUI 10.1. Nato come diretto concorrente di Google Assistant e degli assistenti disponibili su piattaforma Android, in queste ore pare che l’assistente stia facendo il suo ingresso anche in Europa.

Allo stato attuale Celia sarà in grado di supportare solo alcune lingue al lancio, ovvero inglese, francese e spagnolo. Lo sbarco in Europa dovrebbe però segnare un importante passo in avanti per Huawei, soprattutto considerando l’impossibilità di utilizzare l’assistente di Google o quello di Amazon per via del ban USA contro Huawei.