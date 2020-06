Huawei P40 Pro è uno smartphone di fascia alta e la nostra prova sul campo – la recensione è linkata in calce all’articolo – l’ha confermato sotto tutti i punti di vista. In queste ore JerryRigEverything ci permette di scoprire come se la cava il terminale sotto stress.

Ottima costruzione e resistenza

Una cosa particolare della lavorazione di alto livello di Huawei P40 Pro, è certamente la curvatura del display non solo ai lati del terminale, ma anche lungo i lati corti dove, superiormente, assume una particolare curvatura in prossimità degli angoli estremi.

Nonostante l’ottima lavorazione del pannello frontale e la resistenza al contatto con monete o chiavi, la durabilità del display inizia a mostrare i primi segni di cedimento già al livello 5 e 6, dove in quest’ultimo è possibile applicare segni piuttosto profondi sul modulo da 6,58 pollici.

Il frame in alluminio che abbraccia il terminale può essere facilmente graffiato da oggetti appuntiti, così come il tasto di accensione/spegnimento e il bilanciere del volume. Superiormente Huawei P40 Pro integra un sensore IR mentre sul fondo troviamo la porta USB Type-C, lo speaker di sistema e il carrellino per la SIM con la consueta sottile lingua di gomma per l’impermeabilità ai liquidi.

Il retro del terminale, importante quanto la facciata frontale, mostra una back cover in vetro (fondamentale per il funzionamento della ricarica wireless e per la ricarica inversa) con un modulo fotocamera di importanti dimensioni. Anche qui troviamo la presenza di una sottile lingua in alluminio, mentre le lenti sono protette da un vetro ad alta resistenza.

Huawei P40 Pro supera a pieni voti anche il classico test di piegamento, dove il frame in alluminio resiste senza esitazioni e non mostra alcun tipo di danno, anche centralmente dov’è presente una delle antenne direttamente integrate nel metallo.

In definitiva, tralasciando il gelo che scorre fra l’amministrazione Trump e Huawei a seguito del ban USA contro la compagnia, Huawei P40 Pro si presenta come un terminale di altissimo livello anche dal punto di vista costruttivo.

