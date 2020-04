Così come avviene per la maggior parte dei nuovi smartphone poco dopo l’esordio ufficiale sul mercato, anche per Huawei P40 Lite è arrivato il momento di un video teardown.

A fare a pezzi il nuovo smartphone di Huawei è stato lo staff di PBKreviews, grazie al quale abbiamo la possibilità di scoprire come gli ingegneri del colosso cinese abbiano posizionato le varie componenti all’interno della sua scocca.

Una volta rimossa la cover posteriore in plastica e svitate 18 viti a croce, il device di Huawei ha mostrato ai tester i suoi “segreti”:

Huawei P40 Lite fatto a pezzi in video

Il produttore ha utilizzato la pasta termica per trasferire il calore dalla scheda madre al telaio metallico del telefono, il che dovrebbe aiutare il processore a non surriscaldarsi. La pasta termica è stata usata anche su alcuni degli altri chip per collegarli ai loro schermi metallici per dissipare il calore.

Sebbene Huawei P40 lite non sia ufficialmente resistente all’acqua, ci sono guarnizioni di gomma attorno alla porta USB Type-C e al jack per cuffie da 3,5 mm.

A dire dei tester, smontare lo smartphone non è un’operazione particolarmente complessa anche se la sostizuione di una sua parte fondamentale come lo schermo richiede la rimozione di gran parte delle principali componenti.

