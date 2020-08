Huawei Mate 40 arriverà sul mercato solamente tra qualche mese, ma sono già tanti i rumor e le informazioni che stanno emergendo in queste settimane; oggi ecco nuovi render che mostrano lo smartphone a 360 gradi.

Huawei Mate 40 in nuovi render

Pubblicati da @onleaks, i nuovi render mostrano Huawei Mate 40 in tutta la sua eleganza, con un enorme comparto fotografico principale a farla da padrone e destinato sicuramente a far discutere. Si parla anche di dimensioni: 158,6 x 72,5 x 8,9 mm, con lo spessore che diventa pari a 10,4 mm considerando le fotocamere sporgenti sul lato posteriore (da quanto emerso, dovrebbero essere presenti un sensore principale da 50 MP, ultra grandangolare da 16 MP e telescopico con zoom ottico 3x).

Frontalmente in bella mostra il display, con foro allungato per integrare le due fotocamere frontali, di tipo OLED e con refresh rate a 90 Hz. Huawei sembrerebbe dunque intenzionata ad abbandonare definitivamente il notch, seguendo la strada intrapresa con la serie Huawei P40. Sarà interessante capire se nel grande foro sarà inserito anche un sistema per il riconoscimento 3D del volto.

Dai render oggi pubblicati si nota una leggera curvatura dello schermo, ma non sembra essere stato adottato un design di tipo waterfall, che potrebbe essere riservato alle sole varianti Pro e Pro+.

Che ne dite di questi nuovi render di Huawei Mate 40?