La gamma di smartphone Huawei Mate 40 è attesa per il Q4 2020, ma in queste ore abbiamo modo di scoprire qualcosa in più sul loro design grazie ad alcuni leak di immagini render. Infatti, dopo avervi mostrato i render su Huawei Mate 40, quest’oggi abbiamo modo di darvi la possibilità di ammirare quello che dovrebbe essere il design di Huawei Mate 40 Pro.

Display waterfall pronunciato

Le differenze fra i due smartphone di Huawei si evidenziano già dalla sezione frontale, dove la leggera curvatura del display di Huawei Mate 40 si scontra contro il display waterfall di Huawei Mate 40 Pro. I render confermerebbero i vari rumor che davano la presenza di un pannello estremamente curvo, quasi a toccare la sezione posteriore.

Rispetto a Huawei Mate 30 si registra il probabile ritorno del bilanciere del volume che fa compagnia a quello di accensione e spegnimento, ma in questo caso sarebbero stati portati all’estremo del profilo laterale in alluminio. Secondo i rumor il display di Huawei Mate 40 Pro dovrebbe misurare 6,7 pollici con doppia fotocamera punch hole nella porzione superiore sinistra. È atteso un pannello OLED con sensore integrato per le impronte digitali, mentre sul fondo sarebbe presente la porta USB Type-C per la ricarica.

Posteriormente il comparto fotografico è atteso con lo stesso design che abbiamo visto su Huawei Mate 40, quindi con un elemento circolare centrale con quattro sensori di cui uno con lente periscopica. Le dimensioni di Huawei Mate 40 Pro dovrebbero essere pari a 162.7 x 75.5 x 9 mm, ma purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni a cui fare riferimento per scoprire ulteriori novità sui componenti hardware.

Cosa ne pensate del design di Huawei Mate 40 Pro? Secondo voi sarà comodo da utilizzare con questo pannello waterfall così pronunciato? Discutiamone nei commenti qui in basso!