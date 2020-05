Abbiamo una finestra di lancio per il rilascio globale della EMUI 10.1 per Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro. Dopo l’avvio del rollout in Cina di fine aprile, abbiamo ancora qualche settimana di attesa: scopriamo i dettagli.

Quando esce la EMUI 10.1 per Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro

La EMUI 10.1, disponibile su Huawei P40 e P40 Pro, è passata da una fase beta ed è arrivata in versione stabile su Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro a partire dalla Cina, come abbiamo visto. Sappiamo che arriverà su tanti smartphone Huawei, ma grazie a un portavoce della casa cinese ora sappiamo quando inizierà il rilascio globale per la gamma Mate 30.

In base a quanto dichiarato, la EMUI 10.1 stabile sarà disponibile su Huawei Mate 30 e Huawei Mate 30 Pro da metà giugno: la prima fase del rollout vedrà protagonisti Regno Unito, Spagna, Francia, Cile, Messico, Colombia e Sudafrica, ma speriamo che si allarghi a macchia d’olio nel giro di pochi giorni e che raggiunga a breve anche l’Italia.

Vi ricordiamo che nel nostro Paese è commercializzato solo Huawei Mate 30 Pro, e che quest’ultimo può contare sui Huawei Mobile Services e non sulle app Google a causa della nota vicenda del ban-USA. Siete possessori del top di gamma Huawei? Quanto state aspettando le novità della EMUI 10.1?

