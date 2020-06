In queste ore alcuni dispositivi Huawei e HONOR stanno ricevendo un aggiornamento software di piccola portata specificamente indirizzato a migliorare un’area precisa del sistema operativo.

Novità aggiornamento smartphone Huawei e HONOR

Al momento non è ben chiaro la lista degli smartphone completi che stanno ricevendo questo specifico aggiornamento, sebbene l’immagine qui in basso faccia riferimento a Huawei P30 Pro. Da alcuni controlli e come indicato da un utente, sembra che l’update in questione abbia un peso di circa 1 MB e che apporterà alcuni cambiamenti alle impostazioni di sistema per aggiungere alcune migliorie non meglio specificate.

Non è la prima volta che gli utenti si trovano di fronte ad un aggiornamento così piccolo; lo scorso novembre il colosso cinese aveva rilasciato un update di appena 230 KB pensato per migliorare la gestione dei fusi orari (DTS) su alcuni smartphone.

A primo acchito sembra che l’update non porti ad alcuna differenza sostanziale nel pannello delle impostazioni.

Come aggiornare smartphone Huawei e HONOR

Al momento non è chiaro quali smartphone precisi stanno ricevendo la notifica di aggiornamento che abbiamo visto nell’immagine qui in alto, ma aggiorneremo la news con maggiori dettagli non appena avremo maggiori informazioni a riguardo.

Per controllare la presenza dell’update su smartphone Huawei e HONOR, vi basta seguire il seguente percorso: Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software.