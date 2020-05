Huawei continua a lavorare intensamente ai propri servizi sostitutivi dei GMS. E in occasione del vertice annuale spuntano nuovi strumenti utili agli sviluppatori pensati per le app del futuro.

I nuovi strumenti di HMS Core 4.0

Alla base c’è HMS Core 4.0, una raccolta di strumenti che Huawei dedica agli sviluppatori con cui implementare rapidamente delle funzionalità da integrare con gli Huawei Mobile Services, coloro che hanno lo scopo di soppiantare i servizi di Google.

A marzo, HMS Core 4.0 è stato già integrato da oltre 60.000 app di ambiti differenti, dai servizi di trasporto intelligente, all’intrattenimento e via dicendo. Ma ora tale raccolta di strumenti diventa ancora più ricca di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e non solo, tutte dedicate all’utilità.

C’è ad esempio Map Kit e Location Kit che consentono alle app di trasporto di fornire dei servizi più precisi basati sulla posizione, WisePlay DRM come scudo per il copyright per video e audio, ML Kit per affinare le ricerche di prodotti nei siti di e-commerce, o ancora Push Kit che dà a questi ultimi degli strumenti utili per connettere acquirenti e venditori e per migliorare il legame fra venditore e acquirente.

Insomma, una serie di nuovi strumenti potenzialmente interessanti per HMS Core 4.0 che consentono a Huawei di fornire agli sviluppatori e partner globali nuove soluzioni intelligenti e utili per gli utenti finali.

