I sistemi di infotainment più comuni all’interno delle nostre automobili sono Android Auto di Google ed Apple CarPlay. Nei prossimi mesi, però, farà il suo arrivo Huawei HiCar, un sistema che potrebbe rivoluzionare il modo in cui consideriamo questo settore. Infatti, a differenza di quanto fanno i due colossi americani, l’idea di Huawei è quella di offrire un vero e proprio sistema operativo per l’automobile. Questo OS prende il nome di HiCar e dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2020.

HiCar è il sistema operativo per le auto

Rispetto ad Android Auto e CarPlay, Huawei HiCar fungerà da base per il controllo di tutti i componenti presenti all’interno di un’automobile, a partire dai sistemi di sicurezza fino al controllo e gestione delle telecamere per arrivare ai classici sistemi di infotainment. Insomma, una sorta di sistema operativo generale in grado di offrire l’accesso a tutte le informazioni più utili per gli utenti, oltre che provvedere alla gestione dei componenti fondamentali per il funzionamento stesso dell’auto.

Allo stato attuale il sistema operativo del colosso cinese è atteso in almeno 120 auto realizzate da 30 produttori differenti, mentre alcune voci indicano che anche Audi sarebbe pronta a tendere la mano a Huawei per implementare HiCar all’interno delle sue autovetture. La Cina è il primo produttore al mondo di auto e Huawei con questa mossa potrebbe mettere a segno un colpo micidiale in questo settore.

Sempre più auto escono di fabbrica con sistemi di infotainment differenti, alcune volte proprietari, mentre HiCar potrebbe garantire agli utenti di controllare e gestire ogni componente della propria auto indipendentemente dallo smartphone; il proprietario dell’auto potrebbe anche non essere affato un cliente Huawei.

La strategia del colosso cinese va oltre la volontà di offrire un sistema alternativo ad Android per via del blocco USA contro Huawei; l’idea è quella di offrire il sistema operativo del futuro per le auto di nuova generazione. Come dice un famoso proverbio, “chiusa una porta, si apre un portone”. Sarà così anche per Huawei HiCar?