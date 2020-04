Huawei ha stretto un accordo di collaborazione con KeyPoint Tecnologies, azienda indiana che ha sviluppato Xploree, tastiera con intelligenza artificiale. Si tratta della seconda partnership che Huawei sigla con una realtà – il precedente è avvenuto con Hungama – per portare delle app chiave su AppGallery.

La tastiera Xploree supporta 150 lingue di cui 28 indiane, con funzionalità di traslitterazione automatica, personalizzazione tramite temi ed emoticon. Tra le peculiarità dell’app rientra la possibilità di tradurre testi e messaggi in una qualsiasi delle 28 lingue parlate in India, nazionali e regionali, e la digitazione assistita dall’intelligenza artificiale.

L’India conta oltre un miliardo di persone, per cui è focale per Huawei avere tutte le carte in regola per ben figurare in quello che è uno dei mercati più ampi ed in rapida espansione del mondo. Ha espresso dunque soddisfazione per l’accordo Charles Peng, a capo della filiale indiana di Huawei.

Gli fa eco Nutan Chokkareddy, CEO di KeyPoint Technologies: “L’impegno di Huawei nella costruzione di una solida piattaforma AI/ML e la nostra profonda esperienza nella linguistica computazionale dimostrano quanto crediamo nella possibilità di produrre oggetti che possano rivoluzionare il modo in cui le persone comunicano andando oltre le barriere linguistiche”.