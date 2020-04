Il Coronavirus e il ban da parte degli USA hanno avuto un bell’impatto su Huawei, che vede un brusco rallentamento nei ricavi del primo trimestre 2020. Nel frattempo sembra che il colosso cinese stia pensando se mandare in pensione la sua gamma di tablet Huawei MediaPad in favore di quella MatePad. Andiamo però con ordine.

Il Coronavirus ha colpito anche Huawei, e il ban USA non aiuta

In base a quanto riportato da Reuters, il primo trimestre 2020 ha visto un consistente rallentamento nei ricavi di Huawei, e di certo il ban da parte degli USA non ha contribuito a migliorare la situazione. La casa cinese ha infatti dichiarato che le sue entrate del Q1 2020 sono aumentate di circa l’1% (circa 23,6 miliardi di euro), contro la crescita del 39% registrata lo scorso anno nello stesso periodo: il margine di profitto netto si è inoltre ridotto, scendendo dall’8 al 7,3%, anche se il colosso non ha condiviso il suo utile netto.

Huawei non sembra però preoccupata, e per bocca del suo vice presidente Victor Zhang ha dichiarato che “il tasso di crescita ha rallentato, ma si tratta di una prestazione resiliente di fronte sia all’entity list sia al Coronavirus che stiamo affrontando“. Riguardo quest’ultimo punto, Zhang ha affermato che sia al momento difficile valutare il breve e il medio periodo, respingendo al mittente le “accuse” riguardanti presunti secondi fini dietro alle donazioni di mascherine protettive in tutta Europa.

Per Huawei il 2020 potrebbe dunque essere l’anno più difficile, con gli USA che non sembrano voler allentare le restrizioni commerciali e gli effetti devastanti del Coronavirus.

Huawei MediaPad in pensione?

Lo scorso anno Huawei ha svelato il suo MatePad Pro, arrivato anche in Italia a febbraio, mentre più di recente ha sfornato Huawei MatePad 10.4 e sembra essere al lavoro su altri modelli di varie fasce di prezzo.

Dalla Cina si fanno più insistenti le voci riguardo al possibile pensionamento della gamma di tablet Huawei MediaPad in favore della nuova Huawei MatePad. A rafforzare questa ipotesi il nome del tablet sopra nominato, che sarebbe dovuto uscire come MediaPad M7 (secondo le indiscrezioni). Perché questa scelta? Pensandoci un attimo non è difficile provare a dare una spiegazione: i nuovi tablet sono sempre più votati al business, all’uso a 360 gradi in “stile PC”, dunque il nome MediaPad inizia a risultare un po’ “limitante” riguardo le potenzialità della gamma.

Questo però non significa necessariamente che l’intera serie MediaPad debba sparire dal mercato: potrebbe rimanere disponibile per la fascia bassa o quella pensata solo per l’utilizzo come dispositivo di puro intrattenimento. Niente tastiera, penna o altro di “professionale”, solo un tablet con un ampio schermo per godersi i contenuti multimediali.

Si tratterebbe di una scelta giusta secondo voi? Fateci sapere cosa ne pensate nel solito box qui in basso o sui nostri canali social.

