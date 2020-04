Con HONOR 9X e HONOR 9X Pro ufficiali oramai da un anno (il secondo dei quali da poco disponibile in Italia), è lecito pensare che in casa HONOR stiano pensando ai successori: HONOR 10X Pro fa la sua prima apparizione in rete, grazie ad un render non ufficiale.

HONOR 10X Pro appare nel primo render online

Lo smartphone mostra un frontale molto pulito, dalle cornici ridotte e con la fotocamera frontale incassata su un piccolo foro in alto a sinistra; il retro è caratterizzato dalla presenza del comparto fotografico racchiuso in un modulo rettangolare, comprendente 3 fotocamere e il flash LED. Da quanto si legge, il sensore principale dovrebbe essere da 64 megapixel.

HONOR 10X Pro è atteso con a bordo il nuovo processore HiSilicon Kirin 820, mentre il display dovrebbe essere di tipo OLED e prodotto dalla cinese BOE Display; ci sarà anche un salto in avanti sul capitolo ricarica rapida rispetto ai modelli precedenti, che da 10W arriverà a 20W.

Non ci sono al momento ulteriori informazioni, come ad esempio la conferma al supporto della rete 5G di cui già si è vociferato.